Хабиб Нурмагомедов погостил в Ташкенте: с кем встретился именитый боец

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Узбекистан и поделился деталями поездки со своими подписчиками в instagram.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов побывал в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом свидетельствует фотография, которую он опубликовал на своей странице в instagram.

На фото спортсмен запечатлен с зятьями президента Узбекистана Ойбеком Турсуновым и Отабеком Шахановым.

Судя по оставленной записи, спортсмена встретили в Ташкенте традиционно гостеприимно и приветливо. По крайней мере, угостили его на славу – Нурмагомедов похвалил вкусный горячий плов.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

"Спасибо Вам Братья за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает", - написал он.

Напомним, в октябре прошлого года в Лас-Вегасе состоялся бой века между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, в ходе которого россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

Сразу после окончания боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.