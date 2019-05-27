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Банковские карты международных платежных систем VISA

Картами Visa теперь можно платить в общественном транспорте Самарканда

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Компании первой удалось реализовать подобную технологию на территории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Visa, TezCard и Orient Finans Bank совместно запустили новую систему оплаты общественного транспорта в Самарканде, сообщает портал infocom.uz.

Новая цифровая экономика: Центробанк будет сотрудничать с Visa
© Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан
Новая цифровая экономика: Центробанк будет сотрудничать с Visa
Теперь владельцы карт Visa с бесконтактным способом оплаты смогут оплатить свой проезд в общественном транспорте Самарканда, вне зависимости от страны и банка. Для этого нужно просто приложить карту к терминалу TEZCARD.

Компания Visa совместно с Orient Finans Bank впервые реализовали подобную технологию на территории Узбекистана.

Примечательно, что ранее сообщалось о похожей инициативе в столице Узбекистана. Там работа ведется совместно с другой компанией. Национальный межбанковский процессинговый центр заключил соглашение с MasterCard, что в скором времени позволит и жителям и гостям столицы расплачиваться бесконтактными картами в метро и автобусах.

Станция Пахтакор
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В ташкентском метро можно будет расплатиться картой MasterCard
Скорость внедрения подобной технологии в Самарканде объяснили его растущим туристическим потенциалом. Такой ход обязан привлечь туристов, которым теперь не придется покупать лишние карты или жетоны.

На текущий момент в Самарканде к системе TEZCARD подключено в общей сложности около 500 автобусов и трамваев. А реализация карточек TEZCARD осуществляется в 15 точках продаж, расположенных в разных частях города.

Теги:
Ташкент, Самарканд, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро, автобусы, автобус, общественный транспорт, Uzcard, uzcard, Visa



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