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Ведущий телевизионного проекта Ты супер!

Третий сезон "Ты супер!": результаты, эмоции и видео выступлений

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Сразу два участника победили в финале проекта.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Объявлены победители суперсезона проекта "Ты супер!". В этот раз победу одержали два юных артиста.

Одним из них стал Денберел Ооржак.

Второй победительницей была признана Анастасия Симоганова. Победителей поздравил Игорь Крутой.

Второе почетное место занял Роман Дружинин. Об этом объявила Диана Арбенина.

Третье место отдано Богдану Вандышеву.

Имя участника, которое занял четвертое место назвал Виктор Дробыш. Четвертой стала Софья Волошаненко.

Пятое место в проекте занял Даниил Хачатуров.

Всем финалистам вручили памятные дипломы проекта "Ты супер". Более того, всех зрителей финала поразил предприниматель и меценат Михаил Гуцериев. Он объявил, что каждый из участников финала получит по квартире в городах, где они проживают:

Напомним,  в этом сезоне на "Ты супер!" выступают не только новые талантливые дети, отобранных телекомпанией НТВ в России, а в странах ближнего зарубежья и Балтии - информационным агентство и радио Sputnik, но и участники первых двух сезонов шоу.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik, рассказал, почему так важен этот проект.

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© Sputnik /
"Не просто деньги, а поддержка": Лидов – о роли Sputnik в проекте "Ты супер!"



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