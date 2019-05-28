Ташкентский филиал МИФИ готов принять первых абитуриентов

Студенты филиала будут обучаться инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики и ядерных технологий по российским образовательным стандартам.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ готовится принять первых абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба "Узатома".

Пресс-служба Минэнерго Узбекистана МАГАТЭ одобряет курс Узбекистана в развитии ядерной энергетики

Приемная комиссия заработает 17 июня в здании Физического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Документы на обучение можно будет подать до 2 июля.

Отбор будущих студентов состоится по результатам экзаменов по физике, математике и русскому языку. Вступительные испытания необходимо будет сдавать российским преподавателям.

С 3 по 9 июля пройдут экзамены, а 12 июля объявят результаты.

Сто абитуриентов с наивысшими баллами зачислят в филиал. Они смогут обучаться бесплатно за счет средств государственного гранта.

Sputnik / Табылды Кадырбеков. Преподаватели из Узбекистана пройдут обучение на курсах "Росатома"

В текущем году набор пройдет на программы бакалавриата по четырем направлениям: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника".

Филиал МИФИ расположен в поселке Мирзо Улугбек неподалеку от Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Филиал оснастят 11 современными лабораториями с новейшими технологиями, общежитием и спортивным комплексом для студентов и преподавателей, библиотечным фондом.

Все выпускники филиала получат диплом российского образца, признаваемый и в Узбекистане.

Кроме того, все выпускник получат работу в системе Агентства "Узатом".