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Студенты в аудитории

Ташкентский филиал МИФИ готов принять первых абитуриентов

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Студенты филиала будут обучаться инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики и ядерных технологий по российским образовательным стандартам.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ готовится принять первых абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба "Узатома".

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Приемная комиссия заработает 17 июня в здании Физического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Документы на обучение можно будет подать до 2 июля.

Отбор будущих студентов состоится по результатам экзаменов по физике, математике и русскому языку. Вступительные испытания необходимо будет сдавать российским преподавателям.

С 3 по 9 июля пройдут экзамены, а 12 июля объявят результаты.

Сто абитуриентов с наивысшими баллами зачислят в филиал. Они смогут обучаться бесплатно за счет средств государственного гранта.

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В текущем году набор пройдет на программы бакалавриата по четырем направлениям: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника".

Филиал МИФИ расположен в поселке Мирзо Улугбек неподалеку от Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Филиал оснастят 11 современными лабораториями с новейшими технологиями, общежитием и спортивным комплексом для студентов и преподавателей, библиотечным фондом.

Все выпускники филиала получат диплом российского образца, признаваемый и в Узбекистане.

Кроме того, все выпускник получат работу в системе Агентства "Узатом".

Теги:
Узатом, абитуриенты, вуз, Ташкент, ядерная безопасность, Россия, Узбекистан



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