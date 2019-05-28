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Назначен новый зампредседателя Центробанка Узбекистана

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (316)
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Новый зампредседателя ранее возглавлял Департамент платежных систем и информационных технологий Центробанка.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Илхомжон Абдугафаров назначен на пост заместителя председателя Центробанка Узбекистана, соответствующий указ 27 мая подписал президент республики.

По данным пресс-службы ЦБ, Абдугафаров родился в Ташкенте в 1973 году. В 1995 году окончил Ташкентский государственный университет, спустя пять лет — Институт кибернетики Академии наук Узбекистана. Является кандидатом технических наук.

Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центробанка Узбекистана
© Пресс-служба Центробанка Узбекистана
Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центробанка Узбекистана

Ранее Илхомжон Абдугафаров возглавлял Департамент платежных систем и информационных технологий Центробанка.

В феврале пресс-служба сообщала, что заместителем председателя Центрального банка стал Бобир Абубакиров, который до этого возглавлял Департамент валютного регулирования и платежного баланса ЦБ. 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (316)
Теги:
кадровые перестановки, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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