Назначен новый зампредседателя Центробанка Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Илхомжон Абдугафаров назначен на пост заместителя председателя Центробанка Узбекистана, соответствующий указ 27 мая подписал президент республики.

По данным пресс-службы ЦБ, Абдугафаров родился в Ташкенте в 1973 году. В 1995 году окончил Ташкентский государственный университет, спустя пять лет — Институт кибернетики Академии наук Узбекистана. Является кандидатом технических наук.

© Пресс-служба Центробанка Узбекистана Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центробанка Узбекистана

Ранее Илхомжон Абдугафаров возглавлял Департамент платежных систем и информационных технологий Центробанка.

В феврале пресс-служба сообщала, что заместителем председателя Центрального банка стал Бобир Абубакиров, который до этого возглавлял Департамент валютного регулирования и платежного баланса ЦБ.