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Узбекистан - наш общий дом: фестиваль культуры пройдет в Ташкенте

"Узбекистан - наш общий дом": фестиваль культуры пройдет в Ташкенте

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Общество
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В Молодежном центре "Ёшлик" состоится концерт с участием коллективов, представляющих народы живущие в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В столице состоится фестиваль "Узбекистан - наш общий дом", сообщает Telegram-канал хокимията Ташкента.

Концерт начнется 29 мая в 14:00. На сцене в Молодежном центре "Ёшлик" выступят 23 творческих коллектива, каждый из которых обязательно запомниться всем гостям мероприятия. 

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Праздник будет посвящен дружбе и солидарности между народами, проживающими в Узбекистане.

Творческие коллективы познакомят всех присутствующих с уникальными культурными особенностями народов, которые они представляют.

Также в рамкаж фестиваля запланирована фотовыставка и презентация на тему "Узбекистан - щедрый край".

Теги:
дружба, дружба народов, Ташкент, фестиваль



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