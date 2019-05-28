Экологи стран ЦА и Кавказа поделятся опытом на Лесном форуме в Кыргызстане

Страны Центральной Азии и Кавказа совместными усилиями восстанавливают лесные массивы и борются с изменением климата.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В Кыргызстане началось заседание Конгресса по вопросам лесного хозяйства, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В ходе мероприятия, которое продлится до 31 мая на Иссык-Куле, страны Центральной Азии и Кавказа продемонстрируют свои достижения в области мониторинга лесного хозяйства и восстановления ландшафтов.

В работе Конгресса участвуют представители Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят, как привлечь внимание к экологическим проблемам и сделать их приоритетными в национальных, региональных и международных повестках дня.

Например, Узбекистан и Казахстан, а также сопредельные республики, сегодня принимают активное участие в восстановлении природной зоны Аральского моря. Там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, а в более проблемных местах сажают деревья. За последние годы страны достигли больших успехов в разработке систем мониторинга лесного хозяйства и обязались провести широкомасштабную работу по восстановлению лесных ландшафтов.

Эти усилия предпринимаются на основе Астанинской резолюции и обязательств, которые взял на себя регион в рамках "Боннского вызова". Так, страны совместными усилиями восстановят более 2,5 миллионов гектаров лесных ландшафтов к 2030 году.

Недавно ООН провозгласила 2021-2030 годы Десятилетием по восстановлению экосистем. По замыслу организации, это будет способствовать созданию тысяч рабочих мест, поможет решить проблемы, связанные с изменением климата и обеспечить продовольственную безопасность.

"Для данного региона Десятилетие является уникальной возможностью расширить масштабы восстановительных работ, преодолеть климатический кризис, а также негативные последствия деградации земель и опустынивания", ― заявил на Конгрессе заместитель руководителя Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Экрем Язичи.

Кроме того, восстановлению экосистем в регионе может помочь китайская инициатива "Один пояс - один путь", призванная связать Китай с Центральной и Южной Азией и далее с Европой. Проект основан на концепции "зеленого" развития, что будет способствовать притоку инвестиций в инфраструктуру и восстановление экосистем, включая водосборные бассейны, лесные хозяйства и лугопастбищные земли.