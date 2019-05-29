Названы самые востребованные профессии в России

Найти себе работу на российском рынке труда лучше всего получится у продавцов-кассиров, поваров и педагогов.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты России составило предварительный перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейтинг составлялся на основе социального опроса, в котором приняли участие 26,9 тысячи организаций из 85 регионов страны. Востребованность профессии определялась частотой ее упоминая респондентами.

Так, работодатели чаще всего ищут сотрудников на должность продавца-кассира. На втором месте по востребованности идут повара, а на третьем – педагоги профессионального и дополнительного образования.

При этом профессия продавца может исчезнуть уже в ближайшем будущем. Такое предположение высказал в январе этого года глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов. По его словам, это связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса. Именно должность продавца сегодня является одной из самых быстро роботизируемых профессий.

А вот спрос на преподавателей, наоборот, будет только расти. Сегодня квалифицированных специалистов в области педагогики осталось совсем немного. Как правило, это старые кадры еще советской школы, которые в силу возраста уже мало что могут предложить современным школьникам и студентам. Напомним, в прошлом году в тройке лидеров рейтинга Минтруда оказались сразу две вакансии в сфере образования: педагог профессионального обучения и педагог дошкольного образования.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Стали известны самые востребованные профессии в Узбекистане

В ТОП-10 опубликованного списка также вошли юрист, специалисты по социальной работе и закупкам, педагог дополнительного образования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер. При этом по прогнозам Министерства быстрее всего найти работу смогут специалисты в области здравоохранения – врачи и средний медицинский персонал.

В этой связи интересны результаты прошлогоднего исследования РАНХиГС. Тогда в институте решили узнать, какие профессии являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей. В ходе опроса 49% респондентов заявили о высоких перспективах в области информационных технологий. Еще 35% опрошенных прогнозировали хорошее будущее работников медицины, а 34,5% высказались в пользу силовых структур.