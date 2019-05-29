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Мирзиёев назначил первого заместителя главы Минвуза

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (317)
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Назначенный чиновник ранее возглавлял университет в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана стал Конгратбай Шарипов, передает пресс-служба ведомства.

Указ о назначении 27 мая утвердил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

На этой должности Шарипов сменил Одила Абдурахманова, который в апреле стал заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.

Конгратбай Шарипов с 2017 года возглавлял Туринский политехнический университет в Ташкенте.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (317)



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