Мирзиёев назначил первого заместителя главы Минвуза

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана стал Конгратбай Шарипов, передает пресс-служба ведомства.

Указ о назначении 27 мая утвердил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

На этой должности Шарипов сменил Одила Абдурахманова, который в апреле стал заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.

Конгратбай Шарипов с 2017 года возглавлял Туринский политехнический университет в Ташкенте.