Имеют ли гости Ташкента право на экстренную медпомощь – разъяснение Минздрава

Министерство ответило на слухи о том, что человеку могут отказать в скорой медицинской помощи, если у него нет столичной прописки.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана объяснили, для чего врачи скорой помощи задают вопросы о прописке.

Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что человеку могут отказать в скорой медицинской помощи, если он не имеет прописки в Ташкенте.

В министерстве отметили, что основная задача службы скорой помощи — оказание первой медпомощи в случаях угрозы жизни граждан. И эту медпомощь больному оказывают вне зависимости от того, является он гражданином Узбекистана или гостем из другой страны, причем бесплатно.

© Sputnik / Алексей Куденко В Узбекистане предлагают строже наказывать пациентов за нападение на врачей

"При вызовах скорой медицинской помощи после того, как бригада приезжает по адресу вызова, медработник обязательно спрашивает место прописки больного. Это осуществляется для того, чтобы заполнить графу "адрес прописки" в листе вызова. Это делается, так как на следующий день предоставляется информация об обратившемся в службу скорой медицинской помощи больном в учреждения первичной медико-санитарной помощи, то есть поликлинику по адресу его прописки", — объяснила заведующая отделом станции скорой медицинской помощи Ташкента Насиба Махмудова.

Это необходимо, чтобы за состоянием больного после обращения в службу скорой медпомощи следили врач общей практики и патронажная медсестра его поликлиники.

Насиба Махмудова подчеркнула: важно понимать, что служба скорой медицинской помощи оказывает больному только симптоматическую помощь, то есть проводит процедуры, направленные на предотвращение симптомов заболевания, а поликлиники — предотвращают повторное заболевание.

Кроме того, адрес прописки определяет, в какое медучреждение может быть доставлен больной.

"Гостям Ташкента и имеющим временную прописку медицинская помощь оказывается в равной степени, как и гражданам, имеющим постоянную прописку в столице. При оказании скорой медицинской помощи не то что прописка, даже гражданство не имеет значения", — отметил начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Руслан Мухаммадиев.

Он также напомнил, что лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других неотложных состояний осуществляется государственной системы здравоохранения бесплатно и без каких-либо препятствий (статья 29 закона "Об охране здоровья граждан").

Необоснованный отказ в предоставлении экстренной и неотложной медицинской помощи человеку, который находится в опасном для жизни или здоровья состоянии, влечет за собой соответствующее наказание (статья 591 Кодекса об административной ответственности).

Если больному после оказания помощи на месте требуется госпитализация, работник "скорой" должен доставить его в больницу, расположенную в Ташкенте.