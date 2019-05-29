Разве это равенство? Гендерный скандал в пермской гимназии

Попытка сформировать в классах гендерное равновесие привела к тому, что для девочек были установлены завышенные требования.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik, Алексей Долгин. Прокуратура Пермского края проверила гимназию №4 после того, как в соцсетях был распространен документ со списком поступивших в первый класс, сообщает РИА Новости.

По итогам вступительных испытаний, около 20 девочек не смогли пройти по конкурсу. Внимание привлек тот факт, что для мальчиков и девочек был установлен разный проходной балл: 65,7 для первых и 69,1 для вторых.

Инцидент сразу же вызвал общественный резонанс. Директор гимназии Татьяна Дьякова заявила, что принятые меры нужны для того, чтобы мальчиков и девочек в классах было поровну.

"У нас нет только девчачьих классов. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них и баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие", – обосновывает свое решение Дьякова.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала случившееся гендерной дискриминацией, а местная прокуратура объявила о начале проверки образовательного учреждения.

После выяснения всех подробностей заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева заявила о том, что директор гимназии превысила свои полномочия, в связи с чем ей объявлен выговор. Было решено, что в этом году результаты отбора в гимназию останутся без изменений, но в связи с большим количеством заявок на прием в первый класс будет открыто 30 дополнительных мест.

Извечный спор: кто все-таки умнее?

Дискуссии о том, зависят ли интеллектуальные способности человека от его пола, не утихают с 19 века, когда начались первые исследования в этой области. В основе споров лежит сочетание стабильных биологических факторов с социальными, изменчивыми.

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Например, установлено, что у мужчин и женщин разный объем мозга: 1850 и 1630 кубических сантиметров соответственно. В одном и том же журнале Science Direct с разницей в два года были опубликованы две противоположные статьи по этому вопросу.

Первая группа ученых установила, что величина мозга не связана напрямую с умственными способностями, а гораздо важнее его структура и целостность, что обеспечивает эффективную работу органа. Вторая группа пришла к совершенно противоположным выводам.

При этом немаловажную роль играет уровень развития общества в целом, считает профессор новозеландского Университета Отаго Джим Флинн. По его мнению, в тех странах, где представители разных полов получили одинаковый доступ к образованию, их IQ сравнялся, а где-то женщины демонстрируют более высокие результаты.

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В этой связи интересен эксперимент американских ученых. Они набрали две группы девушек и попросили их решить ряд арифметических задач. При этом у первой группы якобы выявляли низкие способности к математике и говорили, что мужчины от природы более предрасположены к точным наукам. В итоге эти участницы хуже справлялись с заданиями, а сканирование показывало повышенную активность участка мозга, ответственного за эмоциональные реакции.

В свою очередь те, кому ничего не говорили об интеллектуальной разнице полов, лучше решали задачи и их мозг задействовал зоны, связанные с выполнением математических задач. Таким образом, можно говорить о том, что общество действительно может влиять на способности человека.

Споры на эту тему можно продолжать бесконечно, однако нельзя отрицать очевидное: на протяжении всей истории человечества женщины обладали гораздо меньшими правами, нежели мужчины. Несмотря на то, что некоторым все же удавалось пробиться вопреки общественному строю, основная масса не могла этому противиться.

В результате во многих культурах сформировался стереотип, что один пол глупее другого. С тех пор, как женщины начали получать равные с мужчинами права и доступ к образованию, ситуация стала резко меняться и сегодня подобные заявления могут быть легко оспорены.