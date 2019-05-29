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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, фото из архива

Президент Азербайджана посетил стенд "Узбекнефтегаза" на выставке в Баку

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky
Общество
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Глава делегации "Узбекнефтегаза" рассказал Ильхаму Алиеву о динамичном развитии взаимоотношений двух стран в нефтегазовой сфере.

ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осмотрел стенд "Узбекнефтегаза" на 26-й международной выставке Caspian Oil and Gas, которая проходит в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

На форум ежегодно приезжают руководители высокого уровня — для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и вопросов обеспечения энергетической безопасности.

Делегацию "Узбекнефтегаза" возглавил первый заместитель председателя правления компании Улугбек Сайидов. Он рассказал Ильхаму Алиеву о динамичном развитии узбекско-азербайджанских взаимоотношений в нефтегазовой сфере и проектах, которые реализуются совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осмотрел стенд Узбекнефтегаза на 26-й международной выставке Caspian Oil and Gas
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев осмотрел стенд "Узбекнефтегаза" на 26-й международной выставке Caspian Oil and Gas

Так, в рамках 23-й международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU-2019" между "Узбекнефтегазом", SOCAR и BP было подписано трехстороннее соглашение по оценке разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе с применением передовых методов и технологий.

Тогда же было подписано еще одно соглашение, но уже с подразделением SOCAR — ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ".

"Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Гарбий Ташли и Шаркий Ташли, Шимолий Шуртан и Гармистон Республики Узбекистан с применением передовых методов и технологий компании "SOCAR", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, "Узбекнефтегаз" и SOCAR сотрудничают в сфере подготовки и переподготовки специалистов, а ученые нефтегазовой сферы двух стран на регулярной основе обмениваются опытом и знаниями.

Теги:
Нефть, газ, Выставка, Узбекнефтегаз



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