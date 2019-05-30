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Помидоры

Глава Минэкономразвития РФ признался, что предпочитает узбекские помидоры

© Sputnik / Первенцев
Общество
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Министр экономического развития РФ отметил, что продукция из Узбекистана отличается высоким качеством.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Узбекские овощи и фрукты могут потеснить в российских магазинах продукцию из других стран, в частности, из Турции. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минэкономразвития России Максима Орешкина.

Министр признался, что сам отдает предпочтение узбекским томатам.

Шавкат Мирзиёев осмотрел гидропонную теплицу предприятия Gran ruta de la seda в Хавастском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Он обратил внимание на то, что по итогам визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Узбекистан заключается ряд документов по сотрудничеству между государствами в сельском хозяйстве. Эти соглашения позволят организовать цепочку поставок узбекской продукции - "от семечка до прилавка", включая логистику и открытие распределительных центров.

Орешкин подчеркнул, что это увеличит поставки узбекской продукции в Россию.

"Россия, на самом деле, в этом заинтересована, потому что продукция, которая приходит из Узбекистана, - это продукция высококачественная, это продукция, которую любит российский потребитель, поэтому создаются вот эти механизмы доставки, которые будут снижать издержки и приводить к снижению цен на российском рынке, и тем самым вытеснять, например, поставки из других стран, из той же Турции", - сказал Орешкин.

Он отметил, что Узбекистан может очень успешно конкурировать с другими странами.

"И вытеснять турецкую продукцию, которая, по моему личному мнению, чуть более низкокачественная. Я лично сам узбекские помидоры предпочитаю турецким, теперь главное - выстроить так систему поставок, чтобы и цены на свежую узбекскую продукцию на российском рынке всегда были пониже и были более доступны российским потребителям", - добавил министр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29-30 мая посетил Узбекистан с официальным визитом. Он встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров.

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Теги:
Фрукты, овощи, Узбекистан, Турция, Россия



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