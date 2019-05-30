Глава Минэкономразвития РФ признался, что предпочитает узбекские помидоры

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Узбекские овощи и фрукты могут потеснить в российских магазинах продукцию из других стран, в частности, из Турции. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минэкономразвития России Максима Орешкина.

Министр признался, что сам отдает предпочтение узбекским томатам.

Он обратил внимание на то, что по итогам визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Узбекистан заключается ряд документов по сотрудничеству между государствами в сельском хозяйстве. Эти соглашения позволят организовать цепочку поставок узбекской продукции - "от семечка до прилавка", включая логистику и открытие распределительных центров.

Орешкин подчеркнул, что это увеличит поставки узбекской продукции в Россию.

"Россия, на самом деле, в этом заинтересована, потому что продукция, которая приходит из Узбекистана, - это продукция высококачественная, это продукция, которую любит российский потребитель, поэтому создаются вот эти механизмы доставки, которые будут снижать издержки и приводить к снижению цен на российском рынке, и тем самым вытеснять, например, поставки из других стран, из той же Турции", - сказал Орешкин.

Он отметил, что Узбекистан может очень успешно конкурировать с другими странами.

"И вытеснять турецкую продукцию, которая, по моему личному мнению, чуть более низкокачественная. Я лично сам узбекские помидоры предпочитаю турецким, теперь главное - выстроить так систему поставок, чтобы и цены на свежую узбекскую продукцию на российском рынке всегда были пониже и были более доступны российским потребителям", - добавил министр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29-30 мая посетил Узбекистан с официальным визитом. Он встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в первом заседании совместной комиссии на уровне премьеров.