10:35 31 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Люди гуляют в парке

Два дня узбекистанцы отдохнут в Рамазан хайит

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
434 0 0

Четверг, 6 июня, узбекистанцам придется отрабатывать 1 июня, в субботу.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Целых два дня будут отдыхать в Узбекистане - такое постановление подписал президент республики.

Согласно постановлению "О праздновании Рамазан хайита", из-за совпадения в 2019 году первого дня Рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем, так как узбекистанцам придется отрабатывать его в субботу, 1 июня.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.

В этот день верующие просят Аллаха принять их пост и молитвы, приумножить вознаграждение за благие дела и простить грехи.

После намаза верующие отмечают праздник – идут в гости к родным и близким, угощают друг друга сладостями и пловом.

Одной из важнейших традиций также считается посещение кладбищ. Люди убирают могилы родственников и приводят в порядок территорию.

Теги:
выходные, праздничные дни, праздник, Узбекистан, Узбекистан, рамазан хайит



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Татуировки и колготки: женский чемпионат по боям в США
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан
Медведев — Арипову: от обсуждения вопросов мы перешли к их реализации
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054