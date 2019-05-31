Два дня узбекистанцы отдохнут в Рамазан хайит

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Целых два дня будут отдыхать в Узбекистане - такое постановление подписал президент республики.

Согласно постановлению "О праздновании Рамазан хайита", из-за совпадения в 2019 году первого дня Рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем, так как узбекистанцам придется отрабатывать его в субботу, 1 июня.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.

В этот день верующие просят Аллаха принять их пост и молитвы, приумножить вознаграждение за благие дела и простить грехи.

После намаза верующие отмечают праздник – идут в гости к родным и близким, угощают друг друга сладостями и пловом.

Одной из важнейших традиций также считается посещение кладбищ. Люди убирают могилы родственников и приводят в порядок территорию.