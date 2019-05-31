Центробанк выясняет, где узбекистанцы хранят валютные сбережения

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Центральный банк Узбекистана проводит анонимный опрос среди граждан о том, где жители страны хранят свои сбережения.
Для участия в исследовании необходимо ответить на ряд вопросов. Авторы опросы хотят узнать, где узбекистанцы предпочитают хранить свою заначку в иностранной валюте: дома, в банке или же вообще ее не сберегают.
Также в ЦБ намерены выяснить, в какой валюте и на какую сумму у граждан есть накопления.
Кроме того, банк интересует, посещают ли жители республики зарубежные страны и занимаются ли перепродажей товаров в другие государства.
К тому же, участникам опроса необходимо ответить, есть ли у них родственники, проживающие за границей и оказывают ли они финансовую помощь своей семье в Узбекистане, если да, то какую среднемесячную сумму они отправляют в республику.