Аэропорт Бухары стал лучшим среди стран СНГ

Ежегодно этот аэропорт посещают свыше 15 тысяч иностранных туристов.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Международная Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации определила лучший аэропорт среди стран СНГ по итогам 2018 года. Победителем стала воздушная гавань "Бухара". Об этом сообщает "Национальный PR-центр" при Госкомтуризме Узбекистана.

Кроме того, директора Бухарского аэропорта Тахира Бахронова избрали президентом Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" стран СНГ.

Ранее стало известно, что в зоне прилета международного аэропорта Бухары откроют ювелирный магазин беспошлинной торговли (Duty Free).

По данным НАК, аэропорт "Бухара" получил статус международного в 1999 году. В 2011 году там заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.

Ежегодно услугами аэропорта пользуется свыше 120 тысяч пассажиров, среди них более 15 тысяч иностранных туристов.