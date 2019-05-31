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Аэропорт в городе Бухара, Узбекистан

Аэропорт Бухары стал лучшим среди стран СНГ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ежегодно этот аэропорт посещают свыше 15 тысяч иностранных туристов.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Международная Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации определила лучший аэропорт среди стран СНГ по итогам 2018 года. Победителем стала воздушная гавань "Бухара". Об этом сообщает "Национальный PR-центр" при Госкомтуризме Узбекистана.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Duty Free с ювелирными изделиями откроются в аэропортах Узбекистана

Кроме того, директора Бухарского аэропорта Тахира Бахронова избрали президентом Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" стран СНГ.

Ранее стало известно, что в зоне прилета международного аэропорта Бухары откроют ювелирный магазин беспошлинной торговли (Duty Free). 

По данным НАК, аэропорт "Бухара" получил статус международного в 1999 году. В 2011 году там заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.

Ежегодно услугами аэропорта пользуется свыше 120 тысяч пассажиров, среди них более 15 тысяч иностранных туристов.

Теги:
СНГ, аэропорт, Аэропорт Бухара, Бухара, Узбекистан



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