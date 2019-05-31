МВД Узбекистана и РФ подписали соглашение о борьбе с трансграничной преступностью

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министры внутренних дел Узбекистана и России Пулат Бобожонов и Владимир Колокольцев подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, имеющей трансграничный характер.

"Сегодня главы МВД Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке и переподготовке кадров правоохранительных органов, а также наши совместные действия по борьбе с трансграничной преступностью", — цитирует РИА Новости представителя управления по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

Документ был подписан на 46-м заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, прошедшего 31 мая в Ташкенте.

В сентябре прошлого года решением Совета глав государств СНГ была утверждена Международная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Предыдущая программа, по словам Колокольцева, позволила сократить уровень преступности, в том числе трансграничной, сообщает пресс-служба МВД РФ. Действующая программа — более конкретная, она включает мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и незаконной миграции, а кроме того — преступлениям с использованием информационных технологий.

Он также отметил, что благодаря содействию узбекских партнеров в прошлом году удалось разыскать более ста человек, которые совершили преступления на территории РФ и скрывались в Узбекистане.

На заседании была одобрена Концепция сотрудничества министерств на период до 2030 года. Полномочия председателя СМВД до следующего заседания переданы главе МВД Узбекистана Пулату Бобожонову.