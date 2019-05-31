Необходимо обратить внимание на то, что разных областях время проведения намаза отличается.

В сети появилось фото документа, где отмечено время начала праздничного намаза в Узбекистане. На фото указано точное время для каждого региона республики. На документе стоит печать Управления мусульман Узбекистана.

Необходимо обратить внимание на то, что разных областях время проведения намаза отличается.

© UZBEKVIDEO Стало известно время, когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане

Напомним, что согласно постановлению президента Руз, из-за совпадения в 2019 году первого дня рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем, так как узбекистанцам придется отрабатывать его в субботу, 1 июня.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.