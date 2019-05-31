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Мусульманин читает молитву

Стало известно время, когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане

Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Необходимо обратить внимание на то, что разных областях время проведения намаза отличается.

В сети появилось фото документа, где отмечено время начала праздничного намаза в Узбекистане. На фото указано точное время для каждого региона республики. На документе стоит печать Управления мусульман Узбекистана.

Необходимо обратить внимание на то, что разных областях время проведения намаза отличается.

Стало известно время, когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане
© UZBEKVIDEO
Стало известно время, когда пройдет праздничный намаз в Узбекистане

Кабинет стоматолога
CC0 / pixabay
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Напомним, что согласно постановлению президента Руз, из-за совпадения в 2019 году первого дня рамазан хайита с 5 июня (средой), этот день будет широко отмечаться как праздник, а четверг, 6 июня, также объявлен выходным днем, так как узбекистанцам придется отрабатывать его в субботу, 1 июня.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.

Теги:
время, праздник, молитва, Рамадан, Рамадан



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