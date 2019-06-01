14:27 01 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен - фото

УзА
Общество
Получить короткую ссылку
89 0 0

Новый вокзал, который осмотрел президент Узбекистана, создаст большие удобства для жителей города и туристов: он способен обслуживать одновременно 100 пассажиров.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 1 июня,  посетил город Ангрен, где ознакомился с новым железнодорожным вокзалом, сообщает УзА.

Акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари" был возведен городской железнодорожный вокзал, значимость которого еще более возросла, так как он сблизит Ташкент и Ферганскую долину.

Вокзал Ангрен
УзА
Вокзал Ангрен

По словам издания, новый вокзал создаст большие удобства для жителей города и туристов: он способен обслуживать одновременно 100 пассажиров.

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
УзА
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Созданы современные условия в зале ожидания.

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
УзА
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Комнате матери и ребенка, медпункте, точках торговли и общего питания.

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
УзА
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

В Ангрене также прошла презентация перспективных проектов по туризму, энергетике, химической и металлургической промышленности, которые планируется реализовать в Ташкентской области.

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Особое внимание Президент уделил крупным проектам по организации курортов международного уровня в свободной туристической зоне "Чарвак", а также созданию горнолыжного курорта с участием консорциума французских компаний на территории Бельдерсая, Чимгана и Наная.

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
УзА
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
Теги:
фото, вокзал, Ангрен, Ангрен, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Важные соглашения и прогулка по Хиве: визит Медведева в Узбекистан
Президент Туркменистана подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая
Как у Путина: президент Туркменистана подарил Медведеву щенка – видео
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054