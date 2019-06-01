Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен - фото

Новый вокзал, который осмотрел президент Узбекистана, создаст большие удобства для жителей города и туристов: он способен обслуживать одновременно 100 пассажиров.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 1 июня, посетил город Ангрен, где ознакомился с новым железнодорожным вокзалом, сообщает УзА.

Акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари" был возведен городской железнодорожный вокзал, значимость которого еще более возросла, так как он сблизит Ташкент и Ферганскую долину.

УзА Вокзал Ангрен

По словам издания, новый вокзал создаст большие удобства для жителей города и туристов: он способен обслуживать одновременно 100 пассажиров.

УзА Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Созданы современные условия в зале ожидания.

УзА Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Комнате матери и ребенка, медпункте, точках торговли и общего питания.

УзА Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

В Ангрене также прошла презентация перспективных проектов по туризму, энергетике, химической и металлургической промышленности, которые планируется реализовать в Ташкентской области.

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Особое внимание Президент уделил крупным проектам по организации курортов международного уровня в свободной туристической зоне "Чарвак", а также созданию горнолыжного курорта с участием консорциума французских компаний на территории Бельдерсая, Чимгана и Наная.