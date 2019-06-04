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Задержание преступника

Мошенник пользовался льготами по поддельным документам

ЦОС ФСБ РФ
Общество
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Предприниматель укрывался от налогов и использовал подставных лиц, чтобы получить льготы.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Прокуратура задержала предпринимателя, укрывавшегося от налогов, который незаконно пользовался таможенными льготами, сообщает Prokuratura.uz. 

В ходе проверки установлено, что гражданин оформил частное предприятие на имя своего родственника и импортировал товары из КНР. При этом, предоставив таможенным органам фиктивные сведения об организации "швейного цеха", воспользовался таможенными льготами. Данее гражданин попросту перепродал товары третьим лицам.

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© Flickr / jakeliefer
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Более того, злоумышленник сразу же прекратил деятельность частного предприятия, присоединив его к другому предприятию и тем самым скрыв часть дохода.

Сейчас возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Теги:
подделка документов, подделка, Генеральная прокуратура Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана, Государственный налоговый комитет, налоговые льготы, льгота, мошенничество, мошенник



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