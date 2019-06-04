Мошенник пользовался льготами по поддельным документам

Предприниматель укрывался от налогов и использовал подставных лиц, чтобы получить льготы.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Прокуратура задержала предпринимателя, укрывавшегося от налогов, который незаконно пользовался таможенными льготами, сообщает Prokuratura.uz.

В ходе проверки установлено, что гражданин оформил частное предприятие на имя своего родственника и импортировал товары из КНР. При этом, предоставив таможенным органам фиктивные сведения об организации "швейного цеха", воспользовался таможенными льготами. Данее гражданин попросту перепродал товары третьим лицам.

Более того, злоумышленник сразу же прекратил деятельность частного предприятия, присоединив его к другому предприятию и тем самым скрыв часть дохода.

Сейчас возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.