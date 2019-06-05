В Ташкенте празднуют Рамазан хайит - фото

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Сегодня, 5 июня, во всех мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте время праздничной молитвы выпало на 5:10 утра.
Тысячи горожан пришли в мечети глубокой ночью, чтобы занять лучшие места.
После намаза жители Ташкенте понесли домой горячие лепешки и порадовали детей сладостями, леденцами и игрушками.
Центральные и самые загруженные улицы столицы этим утром были пустынны.
Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.
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