В Ташкенте празднуют Рамазан хайит - фото

Тысячи горожан пришли в мечети глубокой ночью, чтобы занять лучшие места. Как это было - в нашем репортаже!

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Сегодня, 5 июня, во всех мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik/Рамиз Бахтияров Празднование Намаз хайит в Ташкенте

В Ташкенте время праздничной молитвы выпало на 5:10 утра.

Sputnik/Рамиз Бахтияров Празднование Намаз хайит в Ташкенте

Тысячи горожан пришли в мечети глубокой ночью, чтобы занять лучшие места.

Sputnik/Рамиз Бахтияров Празднование Намаз хайит в Ташкенте

После намаза жители Ташкенте понесли домой горячие лепешки и порадовали детей сладостями, леденцами и игрушками.

Sputnik/Рамиз Бахтияров Празднование Намаз хайит в Ташкенте

Центральные и самые загруженные улицы столицы этим утром были пустынны.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В прошлом году его отмечали три дня.

Самый красивый праздник: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит >>

Смотрите фотоленту Sputnik Узбекистан с празднования самого красивого праздника!