Все в воде: как Ташкент переживал град и ливень - видео

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Ташкенте сегодня ночью был настоящий хаос. Жители столицы, которых стихия застала на улице сняли кадры настоящего апокалипсиса.

Залиты дороги, выходы к магазинам, тротуары и, в придачу ко всему, огромный град.

Хоть ташкентцы и привыкли к затоплениям, которые происходят уже на регулярной основе, эта ночь выдалась действительно страшной.

А для любителей экстрима в Ташкенте в такую погоду продолжал работать аттракцион.

"На большой высоте, летать на огромной скорости в потоках ливня под сверкающими молниями. Все спустились нормально, никто не пострадал. Правда были мокрые до нитки и тряслись от пережитого. Запомним это на всю жизнь", - пишет человек, который оказался в этот момент на аттракционе.

По его словам, сотрудники парка начали оперативно опускать людей, но быстро для такой сложной техники не получилось.