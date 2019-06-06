13:03 06 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Все в воде: как Ташкент переживал град и ливень - видео

Все в воде: как Ташкент переживал град и ливень - видео

© Новости Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
852 0 0

Жители столицы, которых стихия застала на улице сняли кадры настоящего апокалипсиса.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Ташкенте сегодня ночью был настоящий хаос. Жители столицы, которых стихия застала на улице сняли кадры настоящего апокалипсиса.

Залиты дороги, выходы к магазинам, тротуары и, в придачу ко всему, огромный град.

Хоть ташкентцы и привыкли к затоплениям, которые происходят уже на регулярной основе, эта ночь выдалась действительно страшной.

А для любителей экстрима в Ташкенте в такую погоду продолжал работать аттракцион.

"На большой высоте, летать на огромной скорости в потоках ливня под сверкающими молниями. Все спустились нормально, никто не пострадал. Правда были мокрые до нитки и тряслись от пережитого. Запомним это на всю жизнь", - пишет человек, который оказался в этот момент на аттракционе.

По его словам, сотрудники парка начали оперативно опускать людей, но быстро для такой сложной техники не получилось.

Теги:
Одноклассники, погода, стихия, Instagram, YouTube, видеоролик, Видео, Ташкент, град, дождь, ливень



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Празднование Намаз хайит в Ташкенте
Самый красивый праздник: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
Шойгу: обеспечить безопасность можно только совместными усилиями - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054