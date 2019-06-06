Первый камень Bukhara City заложили под хиты 90-х

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Первый камень в основание самого грандиозного и масштабного проекта в Бухаре заложил хоким города Карим Камалов вечером 5 июня. Для церемонии была подготовлена небольшая площадка, которая в целях безопасности была оцеплена сотрудниками правопорядка. Автомобильные дороги, ведущие к ней, были перекрыты.
Однако, как на саму церемонию, так и на организованную в связи с этим концертную программу вход был свободным для всех. Здесь работали аниматоры, раздавали мороженое, воду и фрукты. Настроение вечеру задавал популярный певец Тохир Содиков – настоящая звезда узбекской эстрады. Помимо собственных хитов из 90-х, он исполнил также и хиты своих российских коллег.
О планах по реализации проекта Bukhara City в одном из древнейших городов Узбекистана стало известно по итогам визита в область президента страны Шавката Мирзиеева в марте текущего года.
Объект будет располагаться недалеко от центра города и займет 46 гектаров. Сейчас эта территория промышленной зоны, которая практически бездействует.
Здесь был деревообрабатывающий завод, мелькомбинат, мясокомбинат, мебельная фабрика и другие объекты.
В дальнейшем вокруг нее выросли новые микрорайоны, город расширился, от былого промышленного производства уже не осталось ничего, и сегодня промзона посреди города выглядит непрезентабельно.
Архитектурный концепт объекта создала турецкая дизайн-студия Vertebra, которая будет осуществлять руководство над его реализацией. Строительством же займется ООО Mustahkam Qurilish Bizness совместно с иностранными партнерами.