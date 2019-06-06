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Массовое отравление фаст-фудом произошло в Ташкенте

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Сеть общественного питания уже прокомментировала ситуацию.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. За два дня в клиники Ташкента обратились несколько человек с похожими симптомами, сообщает пресс-служба Минздава Узбекистана.

Все пациенты жаловались на тошноту, рвоту, слабость и повышенная температура. Всем 15 обратившимся врачи постаили диагноз "пищевая токсикоинфекция", после чего они были госпитализированы. Многие из пациэнтов находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Ситуация взята под особый контроль Министерства здравоохранения республики.

Минздрав: причиной отравления в Ташкенте оказался не шашлык>>>

Примечательно, что 11 из 15 пострадавших ранее обедали в одном и том же заведении сети Oqtepa Lavash.

В некоторые СМИ быстро связали эти два факта и на компанию обрушилась критика в соцсетях. Oqtepa Lavash дали развернутый комментарий на странице в Facebook. Как говорится в сообщении, руководители компании уже навестили пострадавших и возместили им расходы на лечение. Сейчас в компании ведется внутреннее расследование.

В 2018 году в некоторых кафе данной компании были обнаружено множество тараканов. В компании после этого случая извинились и приняли соответствующие меры по дезинфекции.

Теги:
фаст-фуд, больницы, больница, заболевания, болезнь, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление, еда



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