СМИ сообщили об утечке данных 900 тысяч россиян

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В результате утечки, личные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе, сообщает "Коммерсант".

Речь идет о клиентах банков "Альфа-банк", "ОТП" и "Хоум Кредит". Судя по адресам, основными пострадавшими стали лица, проживающие в Северо-Западном федеральном округе. Утечка произошла в конце мая, а данные собирались на протяжении нескольких лет, причем существенная их часть до сих пор актуальна.

В опубликованном архиве содержится такая личная информация, как имена, телефоны, паспортные данные и место работы. При желании, теперь эти данные может узнать каждый. Помимо рядовых граждан, в списке числится около 500 сотрудников полиции и 40 – ФСБ.

Наиболее многочисленной оказалась база клиентов "ОТП" (800 тысяч человек), однако в банке заявили, что не зафиксировали утечки. В двух других начата проверка достоверности и актуальности сведений.

Гендиректор IT-компании Zecurion Алексей Раевский считает, что люди, фигурирующие в этих базах, могут стать жертвами банковских мошенников. Последние смогут, например, притворяясь службой безопасности банка, войти к жертвам в доверие, оперируя личной информацией или использовать слитые данные в мошеннических целях.

В апреле этого года, уже был подобный инцидент: данные 120 тысяч клиентов из черного списка ЦБ оказались в интернете. Это были люди и компании, которым отказали в обслуживании из-за отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом попасть в такой список можно и случайно – в результате человеческой или технической ошибки. Такая утечка означает, что помимо проблем с банками у клиента могут возникнуть дополнительные проблемы, например, при устройстве на работу.