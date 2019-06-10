ТАШКЕНТ, 10 июня – Sputnik. На основании указов президента в 2019 году свыше двух тысяч человек стали гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Также, по словам начальника главного управления миграции и оформления гражданства МВД Бадриддина Шорихсиева, с начала текущего года более 16,8 тысячи человек получили прописку в Ташкенте, а 6 411 граждан – в Ташкентской области.

К тому же, 312 узбекистанцев в этом году получили загранпаспорта. Документ можно оформить во всех районных управлениях внутренних дел Ташкента и административных центрах областей, утонил Шорихсиев.