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Паспорт гражданина Узбекистана

В 2019 году свыше двух тысяч человек стали гражданами Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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МВД обнародовало статистику по оформлению гражданства за текущий год.

ТАШКЕНТ, 10 июня – Sputnik. На основании указов президента в 2019 году свыше двух тысяч человек стали гражданами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Также, по словам начальника главного управления миграции и оформления гражданства МВД Бадриддина Шорихсиева, с начала текущего года более 16,8 тысячи человек получили прописку в Ташкенте, а 6 411 граждан – в Ташкентской области.

К тому же, 312 узбекистанцев в этом году получили загранпаспорта. Документ можно оформить во всех районных управлениях внутренних дел Ташкента и административных центрах областей, утонил Шорихсиев.

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Теги:
гражданство, Ташкент, Узбекистан



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