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Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане

В Узбекистане специальная инспекция будет контролировать рынок алкоголя

CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 Samarkand
Общество
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Инспекция будет выдавать лицензии на производство спиртных напитков.

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Узбекистане специальная инспекция будет контролировать рынок алкоголя и табака. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

В республике принято постановление правительства "О мерах по обеспечению эффективного регулирования алкогольного и табачного рынка".

Согласно тексту документа, инспекция будет выдавать лицензии на производство пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции, а также на оптовую торговлю алкоголя.

Также организация будет контролировать соблюдение лицензионных требований. 

Начальник инспекции назначается правительством.

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Теги:
табак, алкоголь, Узбекистан



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