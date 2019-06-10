ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Узбекистане специальная инспекция будет контролировать рынок алкоголя и табака. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".
В республике принято постановление правительства "О мерах по обеспечению эффективного регулирования алкогольного и табачного рынка".
Согласно тексту документа, инспекция будет выдавать лицензии на производство пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции, а также на оптовую торговлю алкоголя.
Также организация будет контролировать соблюдение лицензионных требований.
Начальник инспекции назначается правительством.