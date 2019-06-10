Корейцы поставят компьютерные классы почти для трех тысяч школ в Узбекистане

В 2019-2021 годах корейская компания поставит почти три тысячи учебно-компьютерных классов.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Южнокорейская компания Korea Telecom (KT) подписала контракт с министерством народного образования (МНО) Узбекистана на поставку компьютерных классов для более 2,7 тысячи школ, сообщили пресс-служба ведомства.

"KT стала победителям тендера на поставку учебно-компьютерных классов в рамках проекта "Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в школьном образовании", - заявил представитель МНО.

Проект финансируется за счет кредита Эксимбанка Южной Кореи в размере 33 миллионов долларов.

В рамках контракта компания в 2019-2021 годах поставит 2,859 тысячи учебно-компьютерных классов для 2,766 тысячи общеобразовательных школ Узбекистана. Ожидается, что до конца этого года оборудованием оснастят 700 школ, уточнили в министерстве.

"Проект позволит улучшить компьютерную грамотность школьников. Министерство народного образования уже работает над пересмотром учебных программ, включая преподавание информационных технологий", - заявил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По данным министерства, в Узбекистане сегодня действуют 9,7 тысячи общеобразовательных школ, в которых обучаются 5,8 миллиона учеников.