Войска Ташкентского округа приведены в полную боеготовность

В Ташкентском округе проходит розыгрыш тактических действий, а также переброска войск по различным направлениям

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Утром 11 июня Генеральный штаб вооруженных сил Узбекистана привел войска округа в высшую степень боевой готовности, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Очередные плановые учения войск проходят на территории Ташкентского военного округа.

На полигонах министерства отрабатываются тактические действия, в том числе выполнение учебных задач по взаимодействию с пограничными войсками СГБ, органами управления территориальных подразделений МВД, Национальной гвардией Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей, а также работа в условиях чрезвычайных ситуаций.

В рамках учений также проводится переброска войск по различным направлениям. Специальные подразделения перебрасываются на большие расстояния с помощью вертолетной авиации военно-воздушных сил Минобороны. Остальные подразделения совершают марши на бронетехнике и автомобилях.

Руководство Министерства просит жителей не препятствовать движущимся колоннам и внимательно соблюдать правила дорожного движения.

Это уже не первая внезапная проверка боеготовности узбекской армии. Более масштабные учения проходили в марте этого года. В них были задействованы значительные силы и средства. Кроме того, в апреле проходили учебные операции в Ферганской области. Сотрудники спецслужб и силовики отрабатывали действия по уничтожению условных террористов.

В середине мая также прошли первые узбекско-белорусские военные учения, в ходе которых подразделения отработали основные боевые задачи.