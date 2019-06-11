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HUAWEI P20 Pro

Huawei нашла замену Android и готова перенести часть производства

© ifixit
Общество
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Предполагается, что российскую операционную систему будут устанавливать на новые устройства компании. Также в Россию могут перенести производство компонентов и ПО.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Китайская компания Huawei рассматривает возможность замены операционной системы Android в своих гаджетах на российскую ОС "Аврора", сообщает издание The Bell.

На такой шаг компания могла пойти после того, как попала под американские санкции, в результате которых она лишилась возможности использовать Android OS в своих устройствах.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Известно, что российская "Аврора" разрабатывается на основе финской операционной системы Sailfish. Последняя базируется на ядре Linux и поддерживает все приложения для Android, что может стать выходом для Huawei.

По словам издания, решение обсуждалось между исполнительным директором Huawei Го Пином и министром цифрового развития и связи Константином Носковым в рамках Петербургского экономического форума. Еще один источник издания говорит, что эта тема даже поднималась на встречах Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Уточняется, что переговоры ведутся по двум направлениям. Первое – предустановка "Авроры" на различные устройства Huawei вместо Android. Второе – локализация производства в России различных компонентов для смартфонов компании, в том числе микрочипов и программного обеспечения.

От самой Huawei комментариев пока что не поступало.

Напомним, Дональд Трамп запретил работу компании Huawei на территории США под предлогом защиты национальной безопасности страны. Решение было принято в рамках торговой войны с Китаем, которая началась в марте 2018 года. Компания лишилась права на использование сервисов и обновлений операционной системы Android, а также комплектующих для производства устройств.

Теги:
технологии, Россия, Китай, Huawei



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