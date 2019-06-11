Huawei нашла замену Android и готова перенести часть производства

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Китайская компания Huawei рассматривает возможность замены операционной системы Android в своих гаджетах на российскую ОС "Аврора", сообщает издание The Bell.
На такой шаг компания могла пойти после того, как попала под американские санкции, в результате которых она лишилась возможности использовать Android OS в своих устройствах.
По словам издания, решение обсуждалось между исполнительным директором Huawei Го Пином и министром цифрового развития и связи Константином Носковым в рамках Петербургского экономического форума. Еще один источник издания говорит, что эта тема даже поднималась на встречах Владимира Путина с Си Цзиньпином.
Уточняется, что переговоры ведутся по двум направлениям. Первое – предустановка "Авроры" на различные устройства Huawei вместо Android. Второе – локализация производства в России различных компонентов для смартфонов компании, в том числе микрочипов и программного обеспечения.
От самой Huawei комментариев пока что не поступало.
Напомним, Дональд Трамп запретил работу компании Huawei на территории США под предлогом защиты национальной безопасности страны. Решение было принято в рамках торговой войны с Китаем, которая началась в марте 2018 года. Компания лишилась права на использование сервисов и обновлений операционной системы Android, а также комплектующих для производства устройств.