По всему Узбекистану откроют центры тестирования на знание корейского языка

ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. В регионах Узбекистана откроют центры оценки профессиональной и языковой компетенций граждан, выезжающих на работу в Корею. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.
Ранее для получения работы за границей узбекистанцам приходилось два раза сдавать экзамен на знание корейского языка: один предварительный – в единственной организации в Ташкенте, второй - EPS-TOPIK, который проводит Служба по развитию людских ресурсов Кореи.
Гражданам, проживающим не в столице, необходимо было тратить средства на то, чтобы добраться до Ташкента.
К тому же, система отборочного тестирования была непрозрачной и малопонятной. Неоднократно поступали жалобы от корейской стороны о низком уровне знаний гражданами Узбекистана корейского языка
Теперь же тестовые центры заработают во всех регионах республики.
Помимо этого, вопросы предварительного экзамена были заново разработаны и приближены к EPS-TOPIK.