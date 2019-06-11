По всему Узбекистану откроют центры тестирования на знание корейского языка

Ранее такие тесты могла проводить только одна организация в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. В регионах Узбекистана откроют центры оценки профессиональной и языковой компетенций граждан, выезжающих на работу в Корею. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

Ранее для получения работы за границей узбекистанцам приходилось два раза сдавать экзамен на знание корейского языка: один предварительный – в единственной организации в Ташкенте, второй - EPS-TOPIK, который проводит Служба по развитию людских ресурсов Кореи.

Гражданам, проживающим не в столице, необходимо было тратить средства на то, чтобы добраться до Ташкента.

К тому же, система отборочного тестирования была непрозрачной и малопонятной. Неоднократно поступали жалобы от корейской стороны о низком уровне знаний гражданами Узбекистана корейского языка

Теперь же тестовые центры заработают во всех регионах республики.

Помимо этого, вопросы предварительного экзамена были заново разработаны и приближены к EPS-TOPIK.