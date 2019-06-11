Узбекские школьники приехали в олимпиадную школу Физтеха в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. С 9 по 21 июня 2019 года в студенческом кампусе Физтеха в Московской области школьники из России, Узбекистана, Казахстана и Беларуси будут проходить подготовку к олимпиадам. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Ребята будут изучать физику, математику, компьютерные науки, среди них: анализ данных и информационная безопасность.

Занятия проводят члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели, выпускники российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль), Ecole Polytechnique и института Vedecom (Франция).

"В первую очередь, к нам едут за знаниями и для того, чтобы заглянуть немного вперед и еще будучи школьником получить опыт студенческой жизни", - отметил проректор МФТИ Алексей Малеев.

Ребят ждут лекции, практикумы и разборы задач, а также экскурсии, квесты, игры, конкурсы и кинопоказы.

За семь лет в олимпиадных школах уже приняли участие более 2,5 тысяч школьников 17 стран. Треть выпускников поступают в Физтех.