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Шерматов Шерзод - Министр народного образования Узбекистана

Шерзод Шерматов объяснил новый порядок приема в школы

Международный пресс-клуб РУз
Общество
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Министр народного образования Республики Узбекистан рассказал, как обстоят дела с устройством ребенка в школу.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министр народного образования Республики Узбекистан рассказал в своем Facebook, как обстоят дела с устройством ребенка в школу.

По словам Шерзода Шерматова каждый год в период поступления в школы директорам учебных заведений поступает множество звонков с "выгодными предложениями". Для того чтобы устроить своего ребенка в "престижную" школу столицы родители часто прибегают к коррупционным схемам.

Узбекские школьники
© Министерство образования Узбекистана
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Как заметил министр, от такого положения дел больше всего страдают те, кто проживает на рядом с такими школами, но не может устроить туда ребенка.

Случается и так, что детей устраивают "по звонку". Как заявил Шерматов, теперь этого "телефонного права" не будет, так как все документы будут сдаваться через Центры единого окна Агентства госуслуг при Минюсте. А директора школ в свою очередь не смогут никого устроить по своему усмотрению.

Одновременно успешным школам будет предоставлено право создавать сетевые школы под своим брендом, что должно способствовать снижению дефицита учебных мест и коррупционных факторов.

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева
© Facebook / Saida Mirziyoyeva
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Напомним, что зачисление учеников в 7-летнем возрасте из микроучастка, имеющих необходимый уровень владения языком обучения, осуществляется бесплатно и без дополнительных требований, а если кто-то непременно хочет устроить ребенка вне микроучастка, то не надо давать взятку или "просить" влиятельных знакомых.

Поступающие в школу средства будут направлены на материальное стимулирование педагогического коллектива, которые внесли свой вклад в повышение престижности школы.

"В этих школах будут до 35 учеников в классах вместо 45-50 учеников сейчас", - добавил министр.

 

Также Шерматов высказался и по поводу ситуации с возрастом поступающих детей. По словам  политика, ребенку стоит начинать обучение в школе с 7 лет. Это поможет избежать загруженности школ и "круглосуточного" труда для учителей. Если же родители хотят непременно отдать своего ребенка в учебное заведение в 6 лет, им придется заплатить. Данные средства пойдут в зарплатный фонд школы и позволят официально мотивировать преподавателей.

Ученики школы №91 Ташкента
Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
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"Если сказать честно, действующая система была гораздо удобнее для руководящих работников в сфере образования, так как разные проверяющие и контролирующие органы и организации часто "просили" оказать им "услугу", и можно было ожидать обратную "услугу". Вроде проще было оставить все как есть…" - подвел итог министр.




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