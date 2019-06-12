Шерзод Шерматов объяснил новый порядок приема в школы

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министр народного образования Республики Узбекистан рассказал в своем Facebook, как обстоят дела с устройством ребенка в школу.

По словам Шерзода Шерматова каждый год в период поступления в школы директорам учебных заведений поступает множество звонков с "выгодными предложениями". Для того чтобы устроить своего ребенка в "престижную" школу столицы родители часто прибегают к коррупционным схемам.

Как заметил министр, от такого положения дел больше всего страдают те, кто проживает на рядом с такими школами, но не может устроить туда ребенка.

Случается и так, что детей устраивают "по звонку". Как заявил Шерматов, теперь этого "телефонного права" не будет, так как все документы будут сдаваться через Центры единого окна Агентства госуслуг при Минюсте. А директора школ в свою очередь не смогут никого устроить по своему усмотрению.

Одновременно успешным школам будет предоставлено право создавать сетевые школы под своим брендом, что должно способствовать снижению дефицита учебных мест и коррупционных факторов.

Напомним, что зачисление учеников в 7-летнем возрасте из микроучастка, имеющих необходимый уровень владения языком обучения, осуществляется бесплатно и без дополнительных требований, а если кто-то непременно хочет устроить ребенка вне микроучастка, то не надо давать взятку или "просить" влиятельных знакомых.

Поступающие в школу средства будут направлены на материальное стимулирование педагогического коллектива, которые внесли свой вклад в повышение престижности школы.

"В этих школах будут до 35 учеников в классах вместо 45-50 учеников сейчас", - добавил министр.

Также Шерматов высказался и по поводу ситуации с возрастом поступающих детей. По словам политика, ребенку стоит начинать обучение в школе с 7 лет. Это поможет избежать загруженности школ и "круглосуточного" труда для учителей. Если же родители хотят непременно отдать своего ребенка в учебное заведение в 6 лет, им придется заплатить. Данные средства пойдут в зарплатный фонд школы и позволят официально мотивировать преподавателей.

"Если сказать честно, действующая система была гораздо удобнее для руководящих работников в сфере образования, так как разные проверяющие и контролирующие органы и организации часто "просили" оказать им "услугу", и можно было ожидать обратную "услугу". Вроде проще было оставить все как есть…" - подвел итог министр.