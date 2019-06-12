Обнародован список вузов, куда можно подать документы через Центр госуслуг

Подать необходимые для поступления документы в электронном виде возможно пока в пять высших учебных заведений.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане с этого года действует новая процедура подачи документов в вузы. В частности, граждане страны вне зависимости от региона могут подать необходимые документы через Центры госуслуг. По упрощенной процедуре сдача документов доступна в пяти высших учебных заведения, сообщает пресс-служба ЦГУ.

В списке вузов с упрощенным порядком подачи документов Ташкентский государственный юридический университет, Каракалпакский государственный университет, Гулистанский государственный университет, Ферганский государственный университет и Самаркандский государственный университет.

В прошлом учебном году именно на площадке Ташкентского государственного юридического университета был опробован новый порядок оформления. По данным чиновников, благодаря упрощенной схеме более 7 тысяч семей сэкономили около полутора миллиардов сумов. В частности это снизило расходы на целый ряд документов —медицинская справка формы 086, справка с места жительства, фотографии, а также траты, связанные с посещением столицы и проживанием.

В ЦГУ напомнили, что для подачи документов онлайн необходимо предоставить подлинники всего двух документов: паспорта гражданина или свидетельство о рождении, а также аттестата об окончании общего среднего образования (на базе 11-го класса) или учреждения среднего специального профессионального образования (с приложением). Абитуриенты льготных категорий дополнительно предоставляют соответствующие документы. Срок подачи документов через центры госуслуг - с 15 июня по 15 июля.