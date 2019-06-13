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Составлением рейтинга вузов Узбекистана займется новая структура

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Система рейтинговой оценки высших учебных заведений, которая ранее действовала в республике, утратила силу.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Определением и составлением рейтинга высших учебных заведений Узбекистана отныне будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования, следует из постановления кабмина. Документ опубликован на портале Norma.uz.

Игорь Ковалев
Foto: thewallmagazine.ru
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Ранее эту функцию выполнял Государственный центр тестирования.

Принятый кабмином акт распространяется на все вузы республики, за исключением иностранных.

При составлении рейтинга учитываются уровень научно-педагогической деятельности, учебно-методической работы, качества образования, знаний студентов и выпускников. Вузы должны предоставлять соответствующие данные ежегодно, до 1 февраля.

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Кроме того, каждый год в период с мая по июль проводятся тестовые испытания для определения уровня знаний профессорско-преподавательского состава по иностранным языкам, информационно-коммуникационным технологиям, а также контрольные работы (тестовые испытания) для определения уровня знаний студентов по специальным предметам и опрос для изучения качества образования в вузах. Помимо этого, организуется опрос среди работодателей — для определения знаний, квалификации и способностей выпускников.

При распределении мест применяется 100-балльная система. Максимум за научную деятельность профессорско-преподавательского состава — 40 баллов, учебно-методическую работу и качество образования — 30 баллов, за качество знаний студентов и выпускников — тоже 30 баллов.

Рейтинг публикуется ежегодно не позднее начала следующего учебного года на официальном сайте инспекции.

Теги:
Узбекистан, Образование, рейтинг, вузы



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