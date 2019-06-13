Составлением рейтинга вузов Узбекистана займется новая структура

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Определением и составлением рейтинга высших учебных заведений Узбекистана отныне будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования, следует из постановления кабмина. Документ опубликован на портале Norma.uz.

Ранее эту функцию выполнял Государственный центр тестирования.

Принятый кабмином акт распространяется на все вузы республики, за исключением иностранных.

При составлении рейтинга учитываются уровень научно-педагогической деятельности, учебно-методической работы, качества образования, знаний студентов и выпускников. Вузы должны предоставлять соответствующие данные ежегодно, до 1 февраля.

Кроме того, каждый год в период с мая по июль проводятся тестовые испытания для определения уровня знаний профессорско-преподавательского состава по иностранным языкам, информационно-коммуникационным технологиям, а также контрольные работы (тестовые испытания) для определения уровня знаний студентов по специальным предметам и опрос для изучения качества образования в вузах. Помимо этого, организуется опрос среди работодателей — для определения знаний, квалификации и способностей выпускников.

При распределении мест применяется 100-балльная система. Максимум за научную деятельность профессорско-преподавательского состава — 40 баллов, учебно-методическую работу и качество образования — 30 баллов, за качество знаний студентов и выпускников — тоже 30 баллов.

Рейтинг публикуется ежегодно не позднее начала следующего учебного года на официальном сайте инспекции.