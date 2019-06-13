Составлением рейтинга вузов Узбекистана займется новая структура

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Определением и составлением рейтинга высших учебных заведений Узбекистана отныне будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования, следует из постановления кабмина. Документ опубликован на портале Norma.uz.
Принятый кабмином акт распространяется на все вузы республики, за исключением иностранных.
При составлении рейтинга учитываются уровень научно-педагогической деятельности, учебно-методической работы, качества образования, знаний студентов и выпускников. Вузы должны предоставлять соответствующие данные ежегодно, до 1 февраля.
При распределении мест применяется 100-балльная система. Максимум за научную деятельность профессорско-преподавательского состава — 40 баллов, учебно-методическую работу и качество образования — 30 баллов, за качество знаний студентов и выпускников — тоже 30 баллов.
Рейтинг публикуется ежегодно не позднее начала следующего учебного года на официальном сайте инспекции.