От ЖКХ не скроешься: должников будут искать по всему СНГ

БПИ при прокуратуре Узбекистана теперь сможет работать по всем странам СНГ для того чтобы найти граждан, задолжавших на коммунальные услуги.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Бюро принудительного исполнения будет искать должников в странах СНГ. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиеева опубликованом в национальной базе законодательства.

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана было создано в конце мая 2017 года. Ведомство отвечает за погашение задолженностей за электроэнергию и газ.

Сотрудники из стран СНГ будут оказывать содействие БПИ Узбекистана в межгосударственном розыске лиц в части установления места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов.

Ранее такие возможности предоставлялись только для МВД, Генпрокуратуры и Службы госбезопасности республики.

Контроль за исполнением постановления возложено на премьер-министра Узбекистан Абдуллу Арипова.

По статистике сотрудники бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана почти 100 раз подвергались нападению со стороны должников за коммунальные услуги в 2018 году.