В Узбекистане создан первый "Фонд выпускников" — на что пойдут деньги?

Благотворительные взносы от выпускников пойдут на поддержку студентов и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Навоийском государственном горном институте создан "Фонд выпускников", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на представителя МИСиС.

Согласно положению, бюджет фонда будет пополняться за счет благотворительных взносов выпускников, добившихся больших успехов. Полученные средства будут направляться на создание необходимых условий для дальнейшего развития знаний у талантливых студентов.

"На сегодняшний день выпускники института работают на ответственных должностях по всей стране в различных организациях. Особенно мы гордимся тем, что некоторые являются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителями престижных высших учебных заведений и крупных промышленных предприятий", – сказал генеральный директор НГМК Кувандик Санакулов.

Фонд будет стимулировать научные исследования молодежи, обеспечивать их участие в районных, областных, республиканских и международных соревнованиях, в том числе спортивных.

Кроме того, на средства Фонда планируется ремонтировать здания, оснащать их современными лабораториями, инвентарем, учебной и научной литературой. За счет Фонда будет осуществляться и материальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей.

Неиспользованные доходы не пропадут, а будут переноситься на следующий год без изъятия для каких-либо других целей.

Отвечать за распределение средств будет специально созданный Совет выпускников.