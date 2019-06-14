Должностные лица, разместившие беременных женщин на полу, уволены

Миздрав отреагировал на инцидент в Кашкадарьинской области, где из-за нехватки мест в палатах беременным женщинам пришлось лежать на полу.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения освободило от должностей ответственных лиц за допущение серьезных ошибок. Об этом сообщает Daryo Live.

Ранее СМИ писали, что в Нишанском районе Кашкадарьинской области беременных женщин разместили на полу из=за нехватки мест в палатах. Минздрав разобрался в инциденте. В ведомстве рассказали, что должностные лица, допустившие такое халатное отношение к пациентом уже освобождены от должностей.

Сообщается также, что при проведенной проверке, больных лечившихся в коридоре не обнаружено. Однако, в ходе опроса выяснилось, что женщин действительно разместили на полу.

Уволен заместитель начальника районного медицинского объединения по охране материнства и детства, а также исполняющая обязанности заведующего родильного отделения. Главный врач больницы заплатит крупный штраф.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Ташкенте из-за опоздания скорой помощи скончалась пожилая женщина.