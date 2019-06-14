Узбекистан и Казахстан поделят высохшую часть Аральского моря

Протяженность границы между странами превышает 2,1 тысячи километров. Представители республик продолжают работу над ее демаркацией.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана наметили план демаркации границы по дну высохшей части Аральского моря.

Как сообщили в Министерства иностранных дел Узбекистана, в Джизаке 10-14 июня прошло очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии. Делегации республик возглавляли первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкин Абдуллаев и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по выполнению полевых демаркационных работ на участке узбекско-казахстанской государственной границы на высохшей части Аральского моря", — говорится в публикации.

В финале встречи главы делегаций подписали соответствующий протокол.

После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, что являлось причиной пограничных конфликтов. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.

Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Но за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.

Сейчас там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, а в более проблемных местах сажают деревья. За последние годы Узбекистан, Казахстан и сопредельные государства достигли больших успехов в разработке систем мониторинга лесного хозяйства и обязались провести широкомасштабную работу по восстановлению лесных ландшафтов.