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Реконструкция Абрамовского бульвара в Самарканде

В Самарканде обсудят спорный проект благоустройства центрального бульвара

Facebook / Фируза Шарипова
Общество
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Интернет-пользователи из Самарканда запустили в Сети хэштег #нашбульвар. Так местные жители с любовью называют главную аллею города. 

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Заместитель хокима Самаркандской области Рустам Кобилов 16 июня обсудит с блогерами тему благоустройства Университетского бульвара (одно из прежних названий — Абрамовский бульвар), новость о котором вызвала множество споров в соцсетях.

"В социальных сетях пишут, что в парке Самарканда вырубаются деревья. <...> мы организуем пресс-тур 16 июня в 17:00 на Университетском бульваре. Приглашаем всех блогеров", — написал Кобилов на своей странице в Facebook.

Местные жители недовольны тем, что власти собираются переустроить главный бульвар города — установить там спортивные тренажеры, проложить велодорожки, реконструировать фонтаны. Самаркандцев беспокоит судьба вековых деревьев.

  • На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    Хокимият Самарканда
  • На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    Хокимият Самарканда
  • На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    Хокимият Самарканда
  • На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры
    Хокимият Самарканда
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Хокимият Самарканда
На главном бульваре Самарканда появятся велодорожки и спортивные тренажеры

"Делать велодорожки — это благое дело, но не за счет существующего и активно посещаемого бульвара. В Самарканде найдутся места, которые требуют обновления и где новые зеленые зоны отдыха будут настоящим подарком", — считает Виктория Драго.

Фируза Шарипова отметила, что в знойные дни Университетский бульвар был и остается единственным местом, где можно укрыться от палящего солнца и насладиться прохладой в тени вековых чинар.

По ее словам, работы на бульваре уже ведутся: в частности, там убрали плитку.

Реконструкция Абрамовского бульвара в Самарканде
Facebook / Фируза Шарипова
Реконструкция Абрамовского бульвара в Самарканде

"А бульвар чудесен, настоящий, как во времена Александра Сергеевича. Точно-точно! Даже долгожительницы — ушастые совы, живущие на бульваре, это подтверждают!" — написала Виктория Драго.

Реконструкция Абрамовского бульвара в Самарканде
Facebook / Фируза Шарипова
Реконструкция Абрамовского бульвара в Самарканде

Интернет-пользователи из Самарканда запустили в Сети хэштег #нашбульвар. Так, по словам Драго, местные жители с любовью называют главную аллею города.

Теги:
соцсети, Интернет, благоустройство, Самарканд



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