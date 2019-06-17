МИД Узбекистана предупредил граждан о вспышке острого энцефалита в Индии

На востоке Индии более ста человек погибли из-за вспышки острого энцефалита.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. МИД Узбекистана порекомендовал гражданам отказаться от поездок в Индию, сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации Посольства Узбекистана в Нью-Дели, в густонаселенных районах индийского штата Бихар распространился синдром острого энцефалита.

По данным РИА Новости, среди погибших числятся уже свыше ста человек, из которых более 80 - дети.

В этой связи МИД рекомендует узбекистанцам, находящимся в Индии, воздержаться от посещения данного региона и соблюдать меры предосторожности.

Граждане Узбекистана могут в необходимых случаях обратиться в Посольство республики в Нью-Дели.