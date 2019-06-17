Подростки успели скрыться, но выложили свое творение в Instagram, где их и нашли правоохранительные органы.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Два блогера-подростка решили устроить пранк в метро, однако благодаря публикации в Instagram правоохранительным органам удалось их задержать. Об этом сообщили на телеканале Ozbekiston24.

Согласно информации, сняв пранк с пиротехникой в метро, подростки скрылись с места инцидента, а чуть позже опубликовали свое творение в Instagram.

YouTube Неудачный пранк: в Ташкенте задержали блогеров, снимающих видео в метро

Теперь блогеры понесут наказание согласно законодательству страны.

Напомним, в феврале в узбекском Интернете разгорелся скандал: мнения людей, насчет видеоролика, в котором узбекские школьники издевались над пассажирами автобусов, разделились.

Пранк или издевательство: как узбекские школьники разыграли людей >>

Многие задались вопросом: а можно ли так издеваться над самаркандцами?

Однако это не помешало парням быстро набрать огромное количество просмотров и продолжить свое занятие.