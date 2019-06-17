19:44 17 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Люди спускаются в метрополитен в Ташкенте

Неудачный пранк: в Ташкенте задержали блогеров, снимающих видео в метро

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Общество
Получить короткую ссылку
74401

Подростки успели скрыться, но выложили свое творение в Instagram, где их и нашли правоохранительные органы.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Два блогера-подростка решили устроить пранк в метро, однако благодаря публикации в Instagram правоохранительным органам удалось их задержать. Об этом сообщили на телеканале Ozbekiston24.

Согласно информации, сняв пранк с пиротехникой в метро, подростки скрылись с места инцидента, а чуть позже опубликовали свое творение в Instagram.

Неудачный пранк: в Ташкенте задержали блогеров, снимающих видео в метро
YouTube
Неудачный пранк: в Ташкенте задержали блогеров, снимающих видео в метро

Теперь блогеры понесут наказание согласно законодательству страны.

Напомним, в феврале в узбекском Интернете разгорелся скандал: мнения людей, насчет видеоролика, в котором узбекские школьники издевались над пассажирами автобусов, разделились.

Пранк или издевательство: как узбекские школьники разыграли людей >>

Многие задались вопросом: а можно ли так издеваться над самаркандцами?

Однако это не помешало парням быстро набрать огромное количество просмотров и продолжить свое занятие.

Теги:
Ташкент, Ташкент, шутка, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, блогер, скандал, скандальное видео, смешное видео, видеоролик, Видео



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Люди в Узбекистане спасаются от соляных бурь на Арале и сажают лес на дне морском
Оживить пустыню: на дне Арала высадили лес
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054