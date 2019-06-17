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Фотограф. Иллюстративное фото

МИД Узбекистана отреагировал на инцидент со Стивом Свердловым

CC0 / Unsplash / this isme
Общество
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Представитель неправительственной организации Human Rights Watch Стив Свердлов подвергся словесным нападкам видеоблогера в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало инцидент, произошедший с представителем организации Human Rights Watch (HRW) Стивом Свердловым в Ташкенте.

"В настоящее время вопрос всесторонне изучается. По результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", — заявили в ведомстве.

В сообщении также подчеркивается, что узбекская сторона поддерживает деятельность Human Rights Watch в республике и продолжит сотрудничество с этой и другими правозащитными организациями.

Пресс-конференция представителей Human Rights Watch на тему: «Августовский конфликт на Южном Кавказе и права человека»
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Инцидент произошел утром 13 июня в ташкентской гостинице, где остановился Свердлов. Туда пришел видеоблогер Сардор Комилов и еще четыре человека. Как отмечается в публикации на официальном сайте HRW, Комилов сказал администраторам, что он гость Стива Свердлова. Видеоблогер позвонил в его номер и притворился жертвой насилия, нуждающейся в помощи организации.

Когда представитель HRW спустился в холл, незваные гости окружили его, блокируя движения. Они в течение 20 минут следовали за Свердловым и снимали его на камеру. Ролик впоследствии был опубликован на YouTube.

"Комилов подверг Свердлова словесным нападкам, используя необоснованные обвинения, многие из которых зеркалируют клевету, появившуюся в сети в последние недели. Перед тем как уйти, они сказали Свердлову "убираться к черту из Узбекистана", — говорится в заявлении.

В Human Rights Watch осудили поведение видеоблогера и его сторонников. 

"Это явная попытка запугать Стива и, похоже, является частью продолжающейся онлайн-кампании, направленной на дискредитацию работы правозащитных организаций и правозащитников в Узбекистане", — заявил исполнительный директор HRW Кеннет Рот и добавил, что эти усилия потерпят неудачу.

HRW возобновила работу в республике в августе 2017 года. В заявлении организации отмечается, что инцидент со Стивом Свердловым резко контрастирует с другими визитами представителей HRW на протяжении последних двух лет. Ранее сотрудники организации в основном могли свободно, без притеснений, взаимодействовать с неправительственными организациями, должностными лицами и международными организациями.

По данным HRW, после инцидента со Свердловым связались несколько высокопоставленных должностных лиц — чтобы получить информацию и выразить обеспокоенность.

Human Rights Watch — неправительственная организация со штаб-квартирой в США. Ее сотрудники проводят мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека в десятках стран мира.

Теги:
МИД Узбекистана, блогер



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