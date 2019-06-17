Мучители в погонах: в Узбекистане за пытки осуждены более 40 человек

В настоящее время любые сообщения о пытках или незаконных методах следствия в республике берутся под контроль.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане с 2017 года к уголовной ответственности за пытки и другие бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания привлечен 41 человек. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев. Встреча прошла 17 июня.

В 2017 году к уголовной ответственности были привлечены 27 человек (следователь, оперуполномоченный и другие должностные лица), в прошлом году — семь, с января по май этого года — столько же.

"К сожалению, всех сотрудников, занимающих ответственные посты, нельзя назвать ангелами. То, что до сих пор по вине таких безграмотных или бессовестных людей встречаются случаи пыток лиц, находящихся под следствием, — очень неприятная ситуация. Но этот процесс не похож на процессы 10-15-летней давности", — сказал Эркин Юлдашев, отвечая на вопрос издания Gazeta.uz.

Он отметил, что сейчас в республике любые сообщения о пытках или незаконных методах следствия берутся под контроль. Проводятся специальные проверки, в случае подтверждения информации — применяются жесткие меры.

В апреле прошлого года президент Узбекистана подписал закон, усиливающий ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Применение пыток в Узбекистане наказывается сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности. Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.