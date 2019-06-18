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Прокуратура Узбекистана

Сотрудники прокуратуры Афганистана будут обучаться в Узбекистане

© ХS
Общество
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Страны договорились обмениваться опытом в правовой сфере.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Генеральные прокуратуры Узбекистана и Афганистана заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.

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По информации пресс-службы, документ подписан в ходе визита в Узбекистан генерального прокурора Исламской Республики Афганистан Мохаммада Фарида Хамиди.

"Реализация данного документа придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия посредством обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере", - говорится в сообщении.

Хамиди и генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов в ходе встречи обменялись мнениями по перспективам развития межведомственного взаимодействия.

В частности, обсудили вопрос обучения сотрудников прокуратуры Афганистана на базе Академии Генпрокуратуры Узбекистана, добавили в пресс-службе.

Теги:
Афганистан, Узбекистан



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