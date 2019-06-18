На вокзале в Ташкенте туристы смогут бронировать автобусы

Такую услугу хотят внедрить во всех городах республики.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Spuntik. "Узбекистон темир йуллари" закупила автобусы марок Mercedes-benz Tourismo, Isuzu HD 50, а также микроавтобусы Hyundai X-1, рассчитанные на 51, 30 и 11 посадочных мест соответственно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Новую технику презентовали на железнодорожном вокзале Ташкент-Южный. До конца 2019 года компания намерена приобрести еще более десяти автотранспортных средств.

Теперь пассажиры смогут заранее забронировать автобус, который будет ожидать их на вокзале.

В будущем "Узбекские железные дороги" планируют запустить услугу такси на железнодорожных вокзалах.