Обучение бакалавров будет проводиться по четырем направлениям.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Стало известно количество квот на обучение в филиале МИФИ в Ташкенте.

По данным Telegram-канала "Правовая информация", в этому году в университет на программы бакалавриата будет зачислено 100 человек. Все студенты будут получать образование бесплатно за счет средств государственного гранта.

По двадцать пять мест выделено на направления: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерная физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника" и "Электроэнергетика и электротехника".

Документы на обучение можно будет подать до второго июля.

Отбор будущих студентов состоится по результатам экзаменов по физике, математике и русскому языку. Вступительные испытания необходимо будет сдавать российским преподавателям.

С 3 по 9 июля пройдут экзамены, а 12 июля объявят результаты.