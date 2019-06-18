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Для Узбекистана увеличена квота на обучение в магистратуре МИФИ

Стало известно количество квот на обучение в филиале МИФИ в Ташкенте

© Новости Узбекистана
Общество
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Обучение бакалавров будет проводиться по четырем направлениям.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Стало известно количество квот на обучение в филиале МИФИ в Ташкенте.

По данным Telegram-канала "Правовая информация", в этому году в университет на программы бакалавриата будет зачислено 100 человек. Все студенты будут получать образование бесплатно за счет средств государственного гранта.

По двадцать пять мест выделено на направления: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерная физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника" и "Электроэнергетика и электротехника".

Документы на обучение можно будет подать до второго июля. 

Отбор будущих студентов состоится по результатам экзаменов по физике, математике и русскому языку. Вступительные испытания необходимо будет сдавать российским преподавателям.

С 3 по 9 июля пройдут экзамены, а 12 июля объявят результаты.

Теги:
вуз, Ташкент, Узбекистан



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