Спасет ли смертная казнь от коррупции – ответ замгенпрокурора Узбекистана

Смертная казнь в Узбекистане отменена с 1 января 2008 года. Ее заменили длительное или пожизненное тюремное заключение.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Смертная казнь не является решением проблемы коррупции, заявил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Встреча, посвященная борьбе с коррупцией, прошла 17 июня.

"Смертная казнь — это не решение вопроса", — сказал Юлдашев.

Он отметил, что в законодательстве Узбекистана раньше была смертная казнь, и такая жестокость не помогала перевоспитывать людей, совершивших преступления.

"В некоторых случаях это приводило к попиранию прав человека", — заявил заместитель генпрокурора.

По его словам, основная задача заключается не в том, чтобы посадить человека в тюрьму, назначить суровое наказание, а в том, чтобы предотвратить саму возможность совершения преступления.

Если же преступление уже совершено, важно не позволить перешедшему черту человеку полностью изолироваться от общества.

"Чтобы человек понимал свою ошибку, сожалел о ней, участвовал в устранении последствий своего преступления и сводил к минимуму вред, который он нанес обществу", — сказал Юлдашев.

Смертную казнь в Узбекистане отменил первый президент республики Ислам Каримов. Указ был издан в августе 2005 года. В июне 2007-го Сенат Олий Мажлиса принял новый закон, который внес поправки в три кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный. Документ вступил в силу с 1 января 2008 года. На смену смертной казни пришли длительное или пожизненное тюремное заключение.