Узбекистан возьмет на себя все расходы по транспортировке "грузов-200"

Республика также готова полностью оплачивать вывоз своих граждан из всех центров временного содержания в любой точки России.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистан будет оплачивать все расходы по транспортировке "грузов-200", заявил глава Министерства занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев на пресс-конференции в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы приняли решение существенно облегчить процедуры оформления "груза-200" для граждан Республики Узбекистан. Если раньше для этого мы просили копию патента, копию уплаты налогов, сейчас эти документы не требуются. Государство берет на себя оплату всех "грузов-200". Здесь важно понимать, конечно, что Россия большая, и когда эта ситуация происходит в отдаленной точке страны, необходимо время, пока туда доберутся наши представители", — заявил министр.

Он также отметил, что Узбекистан готов полностью оплачивать вывоз своих граждан из всех центров временного содержания в любой точки России.