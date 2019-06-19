Министр труда рассказал, когда подешевеют услуги частных кадровых агентств

С начала года частные агентства занятости обеспечили работой свыше тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Министр труда Шерзод Кудбиев озвучил свое мнение насчет деятельности частных агентств занятости, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мне нередко задают вопрос, почему частные агенства назначают такую высокую цену. По-моему, это временно. В будущем, когда появится конкуренция в данной сфере, цены сами собой урегулируются. Нужно немного подождать", - сказал Кудбиев.

Министр также добавил, что круг деятельности частных агентств не такой широкий, как ожидалось.

Напомним, с начала года частные агентства занятости обеспечили работой только 1017 человек из 21 тысяч обратившихся к ним граждан. Из них 962 человек были трудоустроены за рубежом. В частности в ОАЭ – 2, в Литве – 40, в России – 398, в Турции – 509 человек получили работу.

Как сообщает министерство занятости и трудовых отношений, в настоящий момент 2,5 миллиона граждан Узбекистана работают за рубежом. Из них около двух миллионов человек в России. Ежегодно трудовые мигранты отправляют около четырех миллиардов долларов из России в Узбекистан.